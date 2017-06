Marseille approche un cadre de l'OL

Maxime Gonalons, 28 ans et capitaine de l'OL, a été approché lors des dernières semaines par l'Olympique de Marseille. D'après L'Équipe, même si le joueur ne compte pas rejoindre le club phocéen, le milieu a écouté les propositions de Marseille pour la saison prochaine. Pour rappel, le joueur est en froid avec Jean-Michel Aulas et compte quitter le club pendant le mercato estival. Plusieurs clubs sont déjà présents sur le dossier comme Newcastle, l'AC Milan et la Lazio Rome.