Manchester City offre une somme astronomique pour Mbappé

Kylian Mbappé continue de susciter la convoitise des plus grands clubs du continent. Une formation de Premier League serait prête à aligner une énorme somme pour l'attaquant de Monaco.



Dixit le tabloïd The Sun, Manchester City n'hésiterait pas à débourser 110 millions de livres, soit 130 millions d'euros, pour le jeune international tricolore. A ce prix, pas de doute, l'écurie monégasque ne devrait pas trop réfléchir et céder son prodige, même si les dirigeants désirent le conserver une année de plus.