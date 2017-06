Lyon tient sa première recrue

D'après les informations de Téléfoot, Lyon et Benfica sont tombés d'accord pour le transfert de Fernando Marçal. Un transfert estimé à 5 millions d'euros plus des bonus.





Le club rhodanien était en pole position pour accueillir le défenseur gauche du Benfica Lisbonne, prêté à l'En Avant-Guingamp la saison passée. Le joueur de Jorge Mendes était très courtisé par l'Europe. Auteur d'une très belle saison, il a fait partie des révélations de Ligue 1 et va donc rejoindre l'OL. Après Willems et Mendy, deux dossiers compliqués, c'est donc Fernando Marçal qui va prendre la place de Jeremy Morel sur le flanc gauche de la défense lyonnaise.