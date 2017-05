Lyon peut vendre Yanga-Mbiwa

Auteur d'une saison décevante avec 23 titularisations cette saison avec l'OL, Mapou Yanga-Mbiwa pourrait quitter le club pour la Turquie.





Arrivé en provenance de l'AS Roma pour près de 8 millions d'euros, Yanga-Mbiwa pourrait rejoindre le club turc de Galatasaray qui serait intéressé par son profil et sa possible venue dans la capitale comme le précise le média local Webaslan. Un transfert qui pourrait se conclure très vite, car Lyon réclame entre 2 et 3 millions d'euros pour l'ancien montpelliérain.