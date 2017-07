Lyon, meilleur centre de formation de France !

La Fédération française de football a dévoilé le classement des meilleurs centres de formations à l'issue de la saison 2016-2017. Avec 4271 points, l'Olympique Lyonnais occupe la première place, devant Monaco (4039) et le PSG (3617).



Suivent dans le Top 10 Nantes (3387), Toulouse (3179), Metz (3018), Bordeaux (2940,5), Auxerre (2767), premier club de Ligue 2, Le Havre (2680,5) et Sochaux (2606,5). Plusieurs critères ont été pris en compte : le nombre de contrats professionnels, le nombre de matches joués, les joueurs retenus en sélections nationales et le nombre d'éducateurs présents.