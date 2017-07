LOSC : Deux nouveaux joueurs pour Bielsa

Très ambitieux sur le marché des transferts, le LOSC mise notamment sur de jeunes joueurs prometteurs pour préparer l'avenir. Le club nordiste vient de recruter Kouadio-Yves Dabila (20 ans), qui arrive en provenance de l'AS Monaco.



L'international Espoirs ivoirien s'est engagé avec les Dogues jusqu'en juin 2020. "Le LOSC fait partie des grands clubs du championnat de France. C'est un immense plaisir de rejoindre cette institution. Je me définis comme un défenseur central plutôt calme, qui aime relancer proprement, tout en faisant preuve de beaucoup de rigueur et de concentration. Mon but premier est de progresser et de montrer ce que je sais faire", a expliqué le joueur formé en Principauté.









Après Yves Dabila, le LOSC a enregistré ce samedi l'arrivée d'un autre joueur issu du centre de formation de l'AS Monaco. Le milieu de terrain Chahreddine Boukholda (21 ans) s'est en effet engagé ce samedi en faveur du club nordiste pour une durée de trois ans. Le contrat de stagiaire pro du joueur s'est achevé ce vendredi en Principauté.