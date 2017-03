Lille va devoir vendre pour équilibrer ses comptes

Même si le Losc a été repris par le businessman luxembourgeois, Gerard Lopez en début d'année, le club nordiste va quand même devoir rééquilibrer ses comptes jusqu'au 30 juin. Une solution, se séparer d'un ou plusieurs joueurs.

Dans le but d'équilibrer ses comptes et passé la fin de saison tranquillement, les Dogues vont devoir vendre un ou deux joueurs afin de pallier à un potentiel déficit budgétaire. En effet, comme France 3 Nord pas de Calais l'a déclaré, les revenus du club hors transferts ne devraient pas être florissants entre la billetterie, les partenariats ainsi que le sponsoring ou encore les droits TV. Résultats, 2 joueurs pourraient quitter le club avant l'arrivée de Marcelo Bielsa dans le nord. Corchia et Eder seraient susceptibles de faire partie de la liste.



GZ