Les Verts courent toujours (après l'Europe)

Après six matchs sans victoire dont quatre en championnat, l'AS Saint-Etienne a renoué avec la victoire ce dimanche lors de son déplacement sur le terrain de Dijon (0-1) à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1. Après une première période assez pauvre en occasions de but, les Stéphanois sont revenus avec de bien meilleures intentions offensives au retour des vestiaires. Corgnet (68e), Selnaes et Monnet-Paquet (76e) ont d'abord inquiété Reynet sans succès avant le but libérateur de Veretout qui trompait le portier dijonnais d'un pointu croisé du pied gauche (78e). Au classement, les Verts remontent à la 7e place avec 44 points et restent en course pour décrocher une place européenne en fin de saison. Dijon est 17e avec 28 points et devra sans doute batailler jusqu'en fin de saison pour obtenir son maintien.















L'avant-match

- Le Dijon FCO a éliminé l'AS Saint-Etienne aux tirs au but en Coupe de France le 3 janvier 2004. Depuis, l'ASSE n'a perdu aucune de ses 3 confrontations face au DFCO (2v, 1n, tous en Ligue 1).

- L'AS Saint-Etienne a réussi 85,5% de ses passes face au Dijon FCO lors du match aller (ASSE 1-1 DFCO J9), c'est son pourcentage le plus élevé dans un match de Ligue 1 cette saison.



Dijon FCO

- Le Dijon FCO a marqué 38 buts en Ligue 1 cette saison, autant qu'en 38 journées lors de sa première saison dans cette compétition (2011/2012).

- Le Dijon FCO n'a remporté aucun de ses 4 derniers matchs en Ligue 1 (1n, 3d), c'est sa deuxième plus longue série de matchs sans victoire dans cette compétition cette saison (8 matchs du 29 octobre au 18 décembre 2016).

- Le Dijon FCO a obtenu un seul clean-sheet lors de ses 8 derniers matchs de Ligue 1 (DFCO 2-0 SM Caen J25), aucun lors des 4 derniers.

- Le Dijon FCO a inscrit 38% de ses buts dans le dernier quart d'heure à domicile en Ligue 1 cette saison (8 de ses 21 buts).



AS Saint-Etienne

- L'AS Saint-Etienne pourrait remporter sa 1000ème victoire en Ligue 1 (2343 matchs, 999 victoires), seuls l'Olympique de Marseille (1052) et les Girondins de Bordeaux (1017) ont déjà atteint ce total.

- L'AS Saint-Etienne a enchaîné 4 matchs consécutifs sans victoire pour la première fois de la saison en Ligue 1 (2n, 2d).

- L'AS Saint-Etienne a fait 4 nuls en 4 matchs contre les promus en Ligue 1 cette saison.

- Loïc PERRIN a inscrit 26 buts en Ligue 1 avec l'ASSE, seul Romain HAMOUMA a marqué autant dans l'effectif actuel des Verts.



NICOLAS PELLETIER