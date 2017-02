Les Tops et les Flops de la 24ème journée de Ligue 1

Après cette 24ème journée de Ligue 1, voici les Tops et les Flops. Au programme, Payet, l'arbitrage Nice - Saint-Étienne ou encore les sifflets du Parc OL...

LES TOPS



-DIMITRI PAYET : Le retour de Dimitri Payet a été gagnant pour l'Olympique de Marseille. Son premier match en tant que titulaire hier soir face à Guingamp et son premier but sous les couleurs de Marseille cette saison. Un magnifique coup franc à la 76ème minute est venu sceller le match entre l'OM et les Bretons à l'Orange Vélodrome. Un choix gagnant pour Rudi Garcia, lui qui a été critiqué cette semaine pour ces choix face à Metz vendredi dernier.



-ISMAILA SARR : C'est un jeune joueur à surveiller du côté du FC Metz. Auteur de l'ouverture du score avec son club et à l'origine du pénalty transformé par Diabaté hier soir. Sarr a illuminé la rencontre entre deux équipes qui luttent pour le maintien dans l'élite. Ce jeune joueur de 18 ans fait déjà parler de lui pour sa première année en Ligue 1. Prometteur !



-M.DELERUE : Alors que M.Delerue, arbitre du match entre Nice et Saint-Etienne, a sifflé un penalty contre les Niçois avant de se rétracter, la décision a été bien accueillie. Christophe Galtier a même déclaré à la fin de la rencontre : "J'ai compris la décision de l'arbitre et j'ai trouvé son assistant très bon sur le coup, car il n'y a pas penalty. C'est une bonne décision.".





LES FLOPS



-ANGERS ET LORIENT STAGNENT : Mauvaise opération pour Angers et Lorient lors de la 24ème journée de Ligue 1.Encore une fin de journée dans la zone rouge pour ces deux clubs. À domicile, les deux équipes n'ont pas réussi à l'emporter. Des points importants dans la course au maintien qui sont perdus. Rester en Ligue 1, passera obligatoirement par des victoires à la maison. Samedi Angers se déplace à Lille et dimanche Lorient ira défier Saint-Étienne à Geoffroy Guichard.



-SAINT-ÉTIENNE : Après une belle victoire dans le derby dimanche face à Lyon (2-0). Les Verts sont revenus sur terre hier avec une défaite face à Nice. Cette victoire des Aiglons permet à Marseille de revenir à hauteur de Saint-Étienne au classement de la Ligue 1. Un bon coup dimanche à domicile, un mauvais hier à l'Allianz Riviera...



-LES SIFFLETS CONTRE LACAZETTE : Des sifflets qui font parler ! Le meilleur buteur du championnat est rentré au vestiaire sous les sifflets du public du Parc OL hier soir. Le deuxième meilleur buteur du championnat a "été marqué psychologiquement" ce sont les mots de Jean-Michel Aulas à la fin du match. Des fans énervés après le match de dimanche mais aussi par les propos du buteur Lyonnais sur ses envies d'ailleurs.



NICOLAS PELLETIER