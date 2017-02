Les déclarations de Passi, nouvel entraîneur du LOSC

Franck Passi, le nouvel entraîneur du LOSC était en conférence de presse, ce matin, avec Marc Ingla et Luis Campos. Retour sur les déclarations de l'ancien entraîneur de l'OM.

🔴 Marc #Ingla , Luis #Campos et Franck #Passi viennent d'arriver en salle de presse. C'est parti ! pic.twitter.com/mLFymkvjoG

🎙 #Ingla "On est heureux d'avoir Franck avec nous. Il connaît bien la @Ligue1 . Il possède 1 belle expérience avec l'OM, connait la pression"

🎙#Ingla "On vit une saison complexe. On le savait. On demande aujourd'hui à Franck #Passi de nous assurer le maintien en @Ligue1"