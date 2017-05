Leonardo Jardim tenté par le PSG ?

La presse portugaise ce vendredi que Leonardo Jardim, désigné meilleur entraîneur de France lors des Trophée UNFP et sacré champion de France avec Monaco, aurait été approché par plusieurs clubs, dont le PSG.

Le meilleur entraîneur de la Ligue 1 de la saison pourrait être tenté d'accepter des offres qui arrivent de l'étranger et donc quitter le club de la Principauté lors du mercato estival. L'avenir de Leonardo Jardim avec l'AS Monaco est en effet très flou. Le technicien portugais est dans l'incertitude et pourrait accepter un nouveau défi, dès la saison prochaine.





L'Inter plutôt que le PSG ?



Il est arrivée à Monaco à l'été 2014 et pour lui, il a fait son temps à Monaco. Cette envie de quitter le club vient s'ajouter aux offres importantes qui arrivent de l'étranger pour le coach portugais qui a mené Monaco en demi-finale de la C1 et vers son 8e sacre de Ligue 1. Une offre est présentée comme très importante, celle de l'Inter Milan. D'après plusieurs informations, le club italien serait même entré en contact avec les représentants de l'entraîneur. Une offre avec un contrat de 5 millions d'euros par an. Mais pour le moment le coach de l'ASM est sous contrat avec le club de la Principauté jusqu'en 2019.



Mais la télévision portugaise évoque aussi un interêt du PSG pour l'actuel entraîneur de Monaco. Le champion de France ne souhaite pas pour le moment laisser partir son coach mais l'idée est bien présente dans les têtes de la direction du Paris Saint-Germain. Selon les informations de SIC Noticias, le PSG veut le technicien portugais. Et après certaines sources du média, les dirigeants vont rencontrer dans les jours qui arrivent l'entraîneur monégasque. Une rencontre qui peut donc sonner la fin de l'ère Emery au PSG...



Après l'arrivée de ces informations sur le Rocher, un coach qui possède comme agent Jorge Mendes, qui adore faire le marché à Monaco, a déjà été proposé au club pour prendre la suite de Leonardo Jardim.



N.P