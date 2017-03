Leca vers un départ du SC Bastia ?

Le Sporting Club de Bastia, actuellement 19ème de la Ligue 1, réalise une saison catastrophique, seul joueur qui rayonne dans cette équipe, Jean-Louis Leca, très performant depuis deux saisons. Mauvaise nouvelle pour le club Corse, ce dernier se dirigerait vers un départ lors du prochain mercato estival.

Une grosse perte pour le SC Bastia si l'information se confirme dans les prochaines semaines. Le portier du club Corse qui a retrouvé en 2013 les couleurs du Sporting, dans un premier temps en tant que remplaçant de Mickael Landreau et ensuite en tant que titulaire indiscutable en 2015, souhaite quitter le Sporting à la fin de la saison.



Deux offres se présentent à lui, les Girondins de Bordeaux qui souhaitent trouver un nouveau gardien pour la saison prochaine et venir prendre la relève de Cédric Carrasso, il retrouverait là-bas son ancien coéquipier François Kamano.



Et une autre offre qui vient de Grèce et plus précisément de l'Olympiakos. Une hypothèse très réaliste lorsqu'on sait que le directeur sportif du club n'est autre que François Modesto, ancien coéquipier et ami de Jean-Louis Leca au Sporting lors des trois dernières saisons. Seule solution pour le Sporting s'il souhaite avoir une chance de conserver son gardien, se maintenir en Ligue 1, peut-être la solution la plus compliquée à réaliser.





C'est quoi cet engin d'arrêt de Leca ? #FCMSCB pic.twitter.com/wxEE1JoZnH — Fernando Chachalana (@NandoChachalana) 17 mars 2017





NICOLAS PELLETIER