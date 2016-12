Le Stade Rennais explique pourquoi il n'a pas retenu Odegaard

René Ruello, le président du Stade Rennais, a mis les points sur les "i" au sujet de la possible arrivée du milieu norvégien Martin Odegaard. Le dirigeant breton a expliqué, sur la chaîne TVR, pourquoi le jeune joueur du Real Madrid n'allait pas venir au Roazhon Park. "Il est venu. On avait commencé à discuter avec eux, pour des raisons administratives, ils n'ont pas voulu. On se dit, on va voir à la mi-saison et on discutera. Christian a regardé. Il nous dit : 'aujourd'hui, il n'est pas prêt, il faut le faire travailler'. Si on l'a pour six mois, il ne va pas jouer ou très peu, il n'y a donc aucun intérêt. Si on l'a pour dix-huit mois, on va le mettre au niveau et il repartira aussitôt... Le Stade Rennais n'est pas là pour former ou post-former les joueurs des autres clubs."