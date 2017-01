Le PSG sur la piste de Guedes

Le milieu offensif international portugais du Benfica Lisbonne, Gonçalo Guedes, 20 ans, est parmi les joueurs "sur lesquels travaille" le PSG, confirme l'entraîneur parisien Unai Emery.

"C'est un bon joueur, qui peut jouer en attaque, sur les côtés, et qui est dans le nombre sur lesquels travaille le Paris SG." Selon beIN Sports, le milieu de terrain, international à 2 reprises avec le Portugal mais surtout utilisé au niveau Espoirs (6 sélections), aurait décidé de rejoindre le Paris SG. Les médias portugais évoquent également Manchester United et l'AS Monaco. Selon A Bola, l'indemnité de transfert pourrait s'élever à une trentaine de millions d'euros, pour un joueur qui a déjà disputé la Ligue des champions avec le Benfica Lisbonne et ne pourrait donc pas être enregistré par son éventuel nouveau club pour la suite de la compétition.