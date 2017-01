Guedes, la surprise du PSG

L'attaquant portugais Gonçalo Guedes, 20 ans, signe au Paris SG. Un transfert surprise en provenance du Benfica Lisbonne.

"C'est un bon joueur, qui peut jouer en attaque, sur les côtés, et qui est dans le nombre sur lesquels travaille le Paris SG", avait indiqué l'entraîneur parisien Unai Emery il y a quelques jours. L'international portugais (2 sélections avec les A, mais surtout utilisé au niveau Espoirs) est le troisième renfort hivernal du PSG, après l'Argentin Giovani Lo Celso et l'Allemand Julian Draxler. Selon la presse portugaise, il s'engagerait pour 5 ans, avec une indemnité de transfert de 30 millions d'euros. Un investissement d'autant plus important que Gonçalo Guedes a déjà joué en Ligue des champions cette saison avec le Benfica Lisbonne. Il ne pourra donc pas être enregistré par le club parisien pour la suite de la compétition.