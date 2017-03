Le PSG se rassure à peine

Le Paris SG s'est imposé 2 buts à 1 sur la pelouse de Lorient, en clôture de la 29e journée de Ligue 1 et revient à trois points de Monaco. Mais quatre jours après le traumatisme de Barcelone, le champion de France a encore fait montre de quelques signes de fébrilité face à la lanterne rouge du championnat, qui lui a offert un csc sur le premier but et une erreur de positionnement de son gardien sur le second, inscrit par Nkunku. La réduction du score de Ciani a même pu faire douter quelque peu les Parisiens en fin de match.







90+3' C'est terminé, Paris s'impose 2 buts à 1 face à Lorient ! #FCLPSG pic.twitter.com/HnTIiYQe2i — PSG Officiel (@PSG_inside) 12 mars 2017











Le 11 de départ Parisien pour commencer à Lorient #FCLPSG pic.twitter.com/k5hE6SXGB9 — PSG Officiel (@PSG_inside) 12 mars 2017





L'avant-match

Après la folle déroute au Camp Nou, le PSG reprend son pain quotidien, la Ligue 1. Le club de la capitale se déplace du côté du Moustoir pour y retrouver Lorient. Lanterne rouge du championnat, les Merlus vont tenter de profiter de la mésaventure adverse afin de remporter leur premier match en 2017.



Sur le papier, le PSG est plus que jamais favori. Oui, mais ça c'est sur le papier, car avec le contexte actuel, les Lorientais peuvent réaliser un très gros coup ce dimanche. Paris doit se remobiliser et remettre la tête au championnat, car un tout autre résultat qu'une victoire serait une très mauvaise opération et Monaco et Nice pourraient en profiter pour prendre une longueur d'avance.



Ce match sera clairement l'occasion de voir ou en est Paris et est-ce que l'énorme déception de la semaine a été digérée.

Les Parisiens seront donc attendus au tournant face à une équipe Bretonne morte de faim et qui voudra, non seulement gagner son premier match en 2017, mais surtout mettre encore un peu plus la tête sous l'eau des Parisiens en leur infligeant leur première défaite de l'année en championnat.



Autre information, Paris se passera de Verratti (suspendu) et Thiago Motta, côté Merlus, une cascade de blessures avec pour le moment les forfaits de Waris, Cabot, Mesloub, Mvuemba et Maxime Barthelmé. Lorient devra donc faire le match parfait dimanche pour venir à bout d'une équipe en plein doute.



GZ