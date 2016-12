Le mercato d'hiver, un enjeu pour plusieurs clubs de L1

Le mercato hivernal débute le 1er janvier 2017. Les clubs de Ligue 1 travaillent sur leurs différents dossiers afin de se renforcer et compenser le futur départ de certains joueurs de l'effectif actuel, notamment lors de la CAN.

En général, le mercato hivernal sert aux différentes équipes de Ligue 1 à réajuster leur effectif après la première moitié de saison et compenser les blessures ou les futurs départs de certains joueurs. Il est donc rare de voir des équipes acheter plusieurs joueurs au mercato d'hiver mais cette année, la Ligue 1 pourrait voir un certain nombre de nouveaux visages lors de la deuxième partie de championnat.





Lyon veut trouver le successeur d'Umtiti



L'Olympique Lyonnais fait partie des clubs qui pourraient faire parler d'eux lors du prochain mercato. Le club rhodanien chercherait toujours un défenseur central car le départ de Samuel Umtiti n'a pas été compensé et certains joueurs, comme Nicolas Nkoulou, ne sont pas à leur niveau. Un renfort en attaque serait également sur les listes afin de suppléer Alexandre Lacazette. Il pourrait également y avoir des mouvements dans le sens contraire avec le probable départ de Clément Grenier, barré au milieu de terrain, et le cas Mathieu Valbuena est encore au centre des débats. Surprise de ce début de saison, l'OGC Nice aurait trois postes à compléter. La priorité se situerait au milieu de terrain car Jean Michaël Seri et Younès Belhanda participeront à la CAN. Les Aiglons viseraient un milieu avec un profil athlétique. Les autres pistes de Nice sont un attaquant axial et un milieu offensif excentré. Le Stade Rennais pourrait aussi faire parler de lui au mercato mais ce serait dans le sens des départs. Si Paul-Georges Ntep ne prolonge pas, il devra quitter la Bretagne cet hiver. Un autre attaquant, Kamil Grosicki serait également convoité par des clubs anglais et Rennes souhaiterait se séparer d'Ermir Lenjani et Christian Brüls.





L'ASSE recherche un attaquant



De nombreux clubs de Ligue 1 sont à la recherche de joueurs offensifs. Certaines équipes comme l'AS St-Etienne ou le Dijon FCO en recherchent car elles trouvent que leurs joueurs ne sont pas assez efficaces devant le but. Pour le SCO Angers et le Montpellier-Hérault SC, la situation est différentes. Ces deux clubs cherchent un joueur offensif afin de compenser la blessure d'un de leurs joueurs, Casimir Ninga pour Montpellier et Billy Ketkeophomphone pour Angers. Le Toulouse FC cherche lui à anticiper le départ de Martin Braithwaite l'été prochain et chercherait donc un attaquant de pointe. Le FC Nantes souhaiterait enrôler un ou deux milieux offensifs mais également se renforcer dans le secteur défensif avec un milieu défensif. Le club nantais n'est pas le seul à vouloir consolider sa base arrière, il y a également le SC Bastia et le FC Lorient.



Pour le LOSC et l'AS Nancy-Lorraine, la situation est floue car les deux clubs sont en instance de rachat. Leur mercato, départs comme arrivées, dépendra donc de leur vente ou non. Du côté des Girondins de Bordeaux, le mercato devrait être calme, il devrait seulement y avoir le départ en prêt de quelques joueurs ayant peu joué.