Le mercato d'été club par club en Ligue 1

Retrouvez sur Sport.fr, le mercato estival club par club en Ligue 1. Un marché des transferts qui s'annonce passionnant avec le PSG, l'OM et l'OL qui vont animer l'été.

Amiens SC (Entr. Christophe PELISSIER)

Arrivées

DOMPE (Standard Liège, BEL) (p.)

Départs

TALLO (LOSC) (r.p.)



Angers SCO (Entr. Stéphane MOULIN)

Arrivées

G. KARANOVIC (FC Sochaux-Montbéliard) (r.p.)

Y. WISSA (Stade Lavallois) (r.p.)

Départs

-



Girondins de Bordeaux (Entr. Jocelyn GOURVENNEC)

Arrivées

B. COSTIL (Stade Rennais FC)

E. CRIVELLI (SC Bastia) (r.p.)

L. LERAGER (SV Zulte Waregem , BEL)

GUILBERT (SM Caen) (r.p.)

Départs

C. CARRASSO (f.c.)

J. MENEZ (Antalyaspor, TUR)

KIESE THELIN (RSC Anderlecht , BEL) (p.)

N. MAURICE-BELAY (f.c.)

A. TRAORE (f.c.)



SM Caen (Entr. Patrice GARANDE)

Arrivées

KOUAKOU (Nîmes Olympique) (r.p.)

Départs

J. ADEOTI (AJ Auxerre)

N. SEUBE (f.c.)

J. MAKENGO (OGC Nice)

GUILBERT (Girondins de Bordeaux) (r.p.)



Dijon FCO (Entr. Olivier DALL'OGLIO)

Arrivées

M. THIAM (Clermont Foot) (r.p.)

E. MASSOUEMA (Paris FC)

J. BENET (Avranches) (r.p.)

E. MAURY (US Quevilly-Rouen) (r.p.)

C. DUTOURNIER (US Concarneau) (f.c.)

Départs

E. BASILIO (Rodez Aveyron Football) (p.)

M. MARTIN (LOSC) (r.p.)

J. LOTIES (f.c.)

Y. RIVIERE (f.c.)



EA Guingamp (Entr. Antoine KOMBOUARE)

Arrivées

L. PHIRI (Brondby IF, DAN)

Départs

MARCAL (SL Benfica, POR) (r.p.)

N. DE PAUW (SV Zulte Waregem , BEL)

M. BODMER (f.c.)

J. PLACIDE (f.c.)



LOSC (Entr. Marcelo BIELSA)

Arrivées

L. ARAUJO (São Paulo FC, BRE)

B. GUILLAUME (RC Strasbourg Alsace) (r.p.)

M. MARTIN (Dijon FCO) (r.p.)

L. MOTHIBA (Valenciennes FC) (r.p.)

L. NANGIS (SC Bastia) (r.p.)

TALLO (Amiens SC) (r.p.)

S. SUNZU (Arsenal Toula, RUS) (r.p.)

Départs

LOPES (AS Monaco) (r.p.)



Olympique Lyonnais (Entr. Bruno GENESIO)

Arrivées

MARCAL (SL Benfica, POR)

C. GRENIER (AS Roma, ITA) (r.p.)

R. DEL CASTILLO (FBBP 01) (r.p.)

KEMEN (Gazélec FC Ajaccio) (r.p.)

KALULU (Stade Rennais FC) (r.p.)

L. NGANIONI (Stade Brestois 29) (r.p.)

Départs

C. TOLISSO (FC Bayern München, ALL)

M. VALBUENA (Fenerbahçe SK, TUR)

J. GASPAR (AS Monaco)



Olympique de Marseille (Entr. Rudi GARCIA)

Arrivées

OCAMPOS (AC Milan, ITA) (r.p.)

Départs

J. DACOSTA (Chamois Niortais)



FC Metz (Entr. Philippe HINSCHBERGER)

Arrivées

DIALLO (Stade Brestois 29) (r.p.)

I. NIANE (Génération Foot, SEN)

J. IKAUNIEKS (AEL Larissa, GRE) (r.p.)

L. TOUSSAINT (Seraing, BEL) (r.p.)

H. SAKHI (SA Epinal) (r.p.)

O. GONZALEZ (SA Epinal) (r.p.)

KABORE (CS Sedan) (r.p.)

Départs

F. SIGNORINO (f.c.)

M. DEHER (f.c.)



AS Monaco (Entr. Leonardo JARDIM)

Arrivées

Y. TIELEMANS (RSC Anderlecht , BEL)

Y. AIT BENNASSER (AS Nancy Lorraine) (r.p.)

LOPES (LOSC) (r.p.)

J. GASPAR (Olympique Lyonnais)

A. SAINT-MAXIMIN (SC Bastia) (r.p.)

CHAIBI (AC Ajaccio) (r.p.)

Départs

SILVA (Manchester City FC, ANG)

N. DIRAR (Fenerbahçe SK, TUR)



Montpellier Hérault SC (Entr. Michel DER ZAKARIAN)

Arrivées

R. AGUILAR (AJ Auxerre)

Départs

Y. SYLLA (Stade Rennais FC) (r.p.)



FC Nantes (Entr. Ranieri)

Arrivées

-

Départs

PARDO (Olympiacos FC, GRE) (r.p.)



OGC Nice (Entr. Lucien FAVRE)

Arrivées

J. MAKENGO (SM Caen)

TAMEZE (Valenciennes FC)

F. HONORAT (FC Sochaux-Montbéliard) (r.p.)

D. CADDY (Clermont Foot) (r.p.)

Départs

Y. BELHANDA (FC Dynamo Kyiv, UKR) (r.p.)



Paris Saint-Germain (Entr. Unai EMERY)

Arrivées

S. SIRIGU (CA Osasuna, ESP) (r.p.)

O. EDOUARD (Toulouse FC) (r.p.)

R. HABRAN (US Boulogne CO) (r.p.)

Départs

MAXWELL (f.c.)



Stade Rennais FC (Entr. Christian GOURCUFF)

Arrivées

MAOUASSA (AS Nancy Lorraine)

H. TRAORE (Stade de Reims)

B. BOURIGEAUD (RC Lens)

ERASMUS (RC Lens) (r.p.)

Y. SYLLA (Montpellier Hérault SC) (r.p.)

A. RIBELIN (Paris FC) (r.p.)

S. SALLES LAMONGE (Havre AC) (r.p.)

A. DIALLO (Çaykur Rizespor, TUR) (r.p.)

Départs

B. COSTIL (Girondins de Bordeaux)

KALULU (Olympique Lyonnais) (r.p.)



AS Saint-Etienne (Entr.Garcia)

Arrivées

N. MAUPAY (Stade Brestois 29) (r.p.)

D. SAINT-LOUIS (Stade Lavallois) (r.p.)

Départs

-



RC Strasbourg Alsace (Entr. Thierry LAUREY)

Arrivées

K. LALA (RC Lens)

Départs

K. BOUTAIB (f.c.)

B. GUILLAUME (LOSC) (r.p.)

L. DOS SANTOS (Valenciennes FC)



Toulouse FC (Entr. Pascal DUPRAZ)

Arrivées

-

Départs

O. EDOUARD (Paris Saint-Germain) (r.p.)



ESTAC Troyes (Entr. Jean-Louis GARCIA)

Arrivées

-

Départs

-





Légende :

p. = prêt

r.p. = prêt

t.d. = transfert définitif

f.c. = fin de contrat