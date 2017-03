Le Chaudron vaut entre 150 et 200M€

Gaël Perdriau, le Maire de la ville de Saint-Etienne, s'est exprimé aujourd'hui dans l'Équipe sur une possible vente de Saint-Étienne et donc sur la valeur possible du Chaudron en cas de revente des Verts. Il a même révélé son prix.

"J'ai fait une demande officielle aux services fiscaux pour connaître sa valeur béton. Mais il est hors de question que ce soit le prix final. Le Chaudron, c'est aussi un nom. Entre 150 et 200M€, on peut commencer à discuter. Il s'agit d'un sujet très sensible. Comme l'AS Saint-Etienne, à la suite du premier article paru dans l'Equipe cet été, j'ai lu pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Dans gens m'ont également interpellé dans la rue. Ceux qui ne portent pas un intérêt particulier au football y sont favorables. Ceux qui y sont attachés se révèlent sensibles au discours des dirigeants du club. Mais il ne semble pas que ce soit un sujet assez mûr politiquement pour être abordé,"a déclaré le maire de la ville dans les colonnes de l'Équipe.