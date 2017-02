La vie sans Gomis

L'Olympique de Marseille, reçoit demain (17h00 - Canal +), le Stade Rennais pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1. Un match capital, après une sévère correction du côté de Nantes la semaine dernière et avant d'affronter le PSG dimanche prochain.

Prendre des points face aux rennais, avant le classico la semaine prochaine, face au PSG dans un Stade Vélodrome qui sera prêt à exploser. Demain, pour la réception de Rennes, Rudi Garcia devra faire sans son meilleur attaquant, Bafétimbi Gomis, blessé face à Nantes et absent pour 6 semaines. La configuration tactique de l'équipe changera totalement et l'entraîneur marseillais veut essayer de reproduire la même prestation que lors de la victoire contre Toulouse (1-2), il y a quelques semaines. Hiroki Sakai et Rod Fanni seront eux suspendus pour la réception du SRFC ce samedi, pour avoir écopé de 3 cartons jaunes dans une période de dix journées.



Du côté rennais, interrogé en conférence de presse, l'entraîneur Christian Gourcuff a confirmé l'absence de son fils Yoann pour le déplacement à Marseille. Aldo Kalulu, "arrêté pour des douleurs aux adducteurs", pourrait également déclarer forfait. En revanche, Ramy Bensebaini et Joris Gnagnon vont mieux et seront du déplacement demain dans la citée phocéenne.





🎙I @RudiGarcia : « On est malheureux pour @BafGomis notre capitaine. Il va falloir maintenant gagner ce match à l'@orangevelodrome » #SRFCOM — Olympique Marseille (@OM_Officiel) 16 février 2017











