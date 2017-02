L'OM se rassure face à Rennes avant d'affronter le PSG

Malgré l'absence de Gomis, l'Olympique de Marseille s'est assez facilement imposé face au Stade Rennais (2-0) sur des buts de Njie (59e) et Thauvin (64e), samedi pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1. La sévère correction subie à Nantes la semaine dernière est oubliée. L'OM peut désormais se concentrer sur son prochain adversaire : le PSG, dimanche prochain.







🕕 FIN (2-0) I L'OM s'impose grâce à deux buts de C. Njie et @FlorianThauvin en 2ème mi-temps ! 👏🏽 #OMSRFC pic.twitter.com/Jw9Znf2A6G — Olympique Marseille (@OM_Officiel) 18 février 2017







Le 11 de départ Olympien ! #OMSRFC pic.twitter.com/IlIqSULW3h — Olympique Marseille (@OM_Officiel) 18 février 2017













Le teaser de l'OM :







Prendre des points face aux Rennais, avant le classico la semaine prochaine, face au PSG dans un Stade Vélodrome qui sera prêt à exploser. Demain, pour la réception de Rennes, Rudi Garcia devra faire sans son meilleur attaquant, Bafétimbi Gomis, blessé face à Nantes et absent pour 6 semaines. La configuration tactique de l'équipe changera totalement et l'entraîneur marseillais veut essayer de reproduire la même prestation que lors de la victoire contre Toulouse (1-2), il y a quelques semaines. Hiroki Sakai et Rod Fanni seront eux suspendus pour la réception du SRFC ce samedi, pour avoir écopé de 3 cartons jaunes dans une période de dix journées.



Du côté rennais, interrogé en conférence de presse, l'entraîneur Christian Gourcuff a confirmé l'absence de son fils Yoann pour le déplacement à Marseille. Aldo Kalulu, "arrêté pour des douleurs aux adducteurs", pourrait également déclarer forfait. En revanche, Ramy Bensebaini et Joris Gnagnon vont mieux et seront du déplacement demain dans la citée phocéenne.





🎙I @RudiGarcia : « On est malheureux pour @BafGomis notre capitaine. Il va falloir maintenant gagner ce match à l'@orangevelodrome » #SRFCOM — Olympique Marseille (@OM_Officiel) 16 février 2017











