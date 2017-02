La réaction d'Antoine Kombouaré après la défaite face à Monaco

Antoine Kombouaré, l'entraîneur de Guingamp, a reconnu que Monaco était très supérieur à son équipe, battu (2-1) ce samedi.



"Il y a une bonne entame de match malgré tout. On avait comme plan de jeu de vite porter le danger sur cette défense adverse et pouvoir les secouer un peu, les bousculer. On l'a fait mais pas assez. Il faut mettre en avant la qualité de cette équipe de Monaco, venue ici avec des intentions bien fermes, bien solides, une équipe extrêmement disciplinée et rigoureuse, une défense imperméable, parce qu'on s'est cassé un peu les dents dessus. Et c'est vrai que ça nous a empêché d'emballer ce match. C'est la déception. On aurait voulu mettre un peu plus de vitesse, un peu plus de rythme. On savait qu'il fallait faire mal physiquement et mentalement et on n'a pas pu emballer ce match. C'est une des raisons qui fait que Monaco, en plus en ouvrant le score, nous met en difficulté", a déclaré l'entraîneur de l'En Avant après la rencontre.