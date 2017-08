L1 > Nantes, les Canaris à la sauce Ranieri

Attention au FC Nantes cette saison. Les Canaris ont réalisé un gros coup avec la venue de Claudio Ranieri il y a quelques mois. Le club a bien terminé la saison et va s'activer au mois d'août pour avoir une équipe encore plus compétitive.

Le FC Nantes est pour le moment discret sur le mercato. Les Canaris ont fait venir Claudio Ranieri, ancien coach de Monaco mais surtout de Leicester City avec qui, il était devenu champion d'Angleterre à la surprise générale.



Le président du club a réussi à recruter un grand entraîneur pour une formation pleine d'ambition et avec un goût de revanche. L'année dernière, Nantes avait terminé en boulet de canon grâce au très bon travail de Sergio Conceiçao désormais entraîneur du FC Porto. Les Canaris vont compter sur un effectif jeune avec beaucoup de talents.



Au niveau départs, Nantes a vendu son petit joyau, Amine Harit à Schalke 04 pour 10 millions d'euros. Une autre sortie avec Rémy Riou au club depuis 2012 qui s'est engagé en Turquie. En fin de contrat Vizcarrondo a rejoint Troyes et Sergio Oliveira ainsi que Felipe Pardo sont retournés dans leurs équipes respectives.



Côté arrivées, c'est très calme, hormis Ranieri les Nantais ont accueilli deux joueurs du FC Porto. Deux joueurs qui étaient dans la transaction avec Sergio Conceiçao. Le premier est Belge et se nomme Joris Kayembe qui signe pour 4 ans (il a été victime d'une rupture des ligaments croisés à l'entraînement).



Le second, Awaziem est prêté mais n'a pour le moment pas disputé le moindre match, car il souffre de douleurs respiratoires à l'entraînement. Pour le reste, le FC Nantes est sur le point de faire signer Nicolas Pallois de Bordeaux et Tatarusanu qui joue à la Viola (Fiorentina). Un mois d'août qui devrait être animé comme l'avait déclaré dans le presse Valentin Rongier il y a quelques semaines.





Ranieri est attendu comme le messie



Avec la venue de Claudio Ranieri le FC Nantes peut postuler à faire partie des sensations du championnat. A la lutte pour une place en Europa League en fin de saison dernière, les Canaris devront bien commencer leur championnat et se montrer très efficaces à domicile. Poussés par un formidable public, ils possèdent les bons ingrédients pour aller chercher un potentiel ticket européen.



Homme à suivre:

Avec son expérience et sa science du football, Ranieri sera l'homme à surveiller côté nantais. Le technicien transalpin connaît bien le championnat et a des joueurs de qualité à sa disposition. Un vrai plus pour l'entraîneur le plus âgé du championnat. Même si cela semble impossible, tous les supporters rêveraient de voir le FC Nantes suivre la même route que Leicester en 2016 et faire son retour dans la plus prestigieuse des Coupes européennes.



Avis de la rédaction:

Avec un effectif plus étoffé et un public derrière son club, le FC Nantes peut faire partie des belles surprises de la saison. Les Canaris ont montré qu'ils avaient une belle marge de progression avec des joueurs d'avenir.



Celui qui pourrait faire partie des révélations du championnat se nomme Valentin Rongier. A 22 ans il gravit les échelons très rapidement et pourrait éclabousser la Ligue 1 de son talent sous les ordres d'un homme comme Claudio Ranieri. La rédaction voit les Canaris terminés entre la 5e et la 7e position. Malgré tout, ce ne sera pas choses facile vu les équipes qui composent la Ligue 1 Conforama.



11 type du FC Nantes avec Pallois (signature imminente):







Greg Zerbone