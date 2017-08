L1 > Montpellier, une saison pour Loulou

Montpellier va vivre une saison particulière. Les joueurs du nouveau coach, Michel Der Zakarian vont jouer avec un maillot en hommage à Loulou Nicollin. Une saison de transition qui s'annonce dans l'Hérault. Pour le moment, la star de l'équipe Riyad Boudebouz est toujours au club.

Le MHSC est sur le point d'entamer sa saison. Le club a vécu un été très particulier avec la disparition de son président historique Louis Nicollin. Aujourd'hui, l'équipe s'apprête à débuter avec beaucoup d'émotions ce nouvel acte. Maintenus en Ligue 1, la saison dernière, les Héraultais ont engagé un nouveau coach, en la personne de Michel Der Zakarian.



Au niveau des départs, le club a dû laisser s'échapper Sylla de retour de prêt. Autres départs avec Mathieu Deplagne pour Troyes ainsi que Geoffrey Jourdren direction Nancy. Montpellier a réalisé le plus gros transfert de son histoire avec une vente à 13 millions d'euros. Steve Mounié a signé en Angleterre à Huddersfield.



Pour les arrivées, le club s'est renforcé avec un nouveau gardien, venu de Lorient Benjamin Lecomte. Il a aussi enregistré le retour de Kevin Berigaud, prêté au SCO d'Angers la saison dernière. Aguilar d'Auxerre mais également Porsan-Clémenté (OM) ont rejoint l'effectif pro. Dernières recrues avec Pedro Mendes et Giovanni Sio qui ont tous les deux quitté le Stade Rennais.





Der Zakarian connaît bien la Ligue 1



Les ambitions du MHSC seront de conserver une place dans l'élite et de, pourquoi pas, jouer la première partie de tableau. Michel Der Zakarian possède une grosse expérience de l'élite et connaît la recette pour atteindre les objectifs annoncés.



Poussés par la Paillade, les joueurs pourraient également jouer pour leur président et montrer un visage conquérant. A domicile, les Héraultais sont capables de grandes prestations comme cela fut le cas, la saison dernière avec notamment une magnifique victoire face à Paris 3-0.



Homme à suivre:

Comme chaque année le joueur à suivre se nomme Riyad Boudebouz. Le talentueux Algérien n'a pour le moment pas de propositions et de nouveau challenge. Du coup, il se pourrait qu'il reste une saison de plus en Ligue 1.



A 27 ans, il possède beaucoup de talents et sa patte gauche peut faire de gros dégâts. Doté d'une qualité de passe rare à ce niveau, il est le poison du Montpellier Hérault.



Avis de la rédaction:

Avec pour le moment un recrutement malin pour la Ligue 1 Conforama, Montpellier a toutes ses chances de figurer dans le ventre mou du classement. Ils possèdent un effectif solide ainsi qu'un entraîneur d'expérience. A domicile, l'équipe peut inquiéter pas mal de formations. Rappelons que cette saison reste particulière pour la ville et ce club.



Tout au long de l'année, ils rendront hommage à Louis Nicollin avec un maillot spécial. La rédaction voit le MHSC se maintenir sans difficulté et terminer entre la 11 et 13e place.







Greg Zerbone