L1 > Monaco dans le flou le plus total

L'AS Monaco continue de préparer la saison prochaine. Les Monégasques ont déjà eu à faire à bon nombre de départs et l'avenir de Kylian Mbappé reste en suspens. Le club a donc recruté en amont et misé sur la jeunesse pour réaliser une fois de plus de gros coups en Ligue 1.

C'est une saison vraiment particulière que les Rouge et Blanc s'apprêtent à disputer. Champion de France en titre, l'ASM a perdu des éléments importants et ne connaît pas encore la décision de sa pépite Kylian Mbappé sur son avenir.



En coulisses, tout s'est accéléré depuis quelques semaines. Les dirigeants ont assisté à un véritable coup d'aspirateur sur le Rocher. Pour commencer les départs: Bernardo Silva a été le premier a quitté le navire, direction Manchester City pour 50 millions d'euros. Ensuite c'est Nabil Dirar qui a rejoint la Turquie et Fenerbahçe pour 5 millions. Paul Nardi, Tristan Muyumba et Irvin Cardona ont été prêté au nouveau club "partenaire" de l'ASM, le Cercle de Bruges. Même chose pour Dabila à Lille. Corentin Jean a définitivement rejoint Toulouse où il était prêté la saison dernière. Sivasspor en Turquie a accueilli Elderson Echiejile tandis que Valère Germain lui-aussi a dit au revoir à la principauté pour s'engager avec Marseille (8m.). Abdou Diallo ,un jeune du centre de formation est parti à Mayence en échange de 5 millions. Autre gros transfert, celui de Tiémoué Bakayoko qui signe en Angleterre à Chelsea pour plus de 40 millions d'euros. Dernièrement Benjamin Mendy est devenu le défenseur le plus cher de l'histoire après son transfert à Manchester City pour 57, 5 millions d'euros.



Beaucoup de départs compensés par de nombreuses arrivées. La première a été celle du prodige belge Youri Tielemans pour 25 millions. Jordy Gaspar de Lyon prêté dans le foulé au Cercle. Suivi quelques semaines plus tard par le Néerlandais de 23 ans, Terence Kongolo en provenance du Feyenoord Rotterdam. Soualiho Meïté (Zulte-Waregem) pour 8 millions et la pépite chipée au FC Barcelone pour la modique somme de 3 millions d'euros, Jordi Mboula. S'ajoutent à ces recrues, les retours de prêts de Lacina Traoré (Gijon), Rony Lopes (Lille), Allan Saint-Maximin (SC Bastia), Adama Traoré (Rio Ave) et Youssef Ait Bennasser (Nancy). Dernières arrivées avec Diego Benaglio, gardien de 35 ans en provenance Wolfsburg et Alvaro Fernandez, 19 ans d'Osasuna.





Ou va le bateau monégasque ?



Quelles sont les réelles ambitions de l'AS Monaco cette saison ? une question qui soulève énormément d'interrogations et qui reste pour le moment sans réponse. Les Rouge et Blanc vont vouloir conserver leur titre, mais avec quel 11 ? Mbappé, Lemar, Fabinho, ces trois-là peuvent partir à tout moment.



L'ASM est donc dans une situation compliquée. Jouer la Ligue des champions pourrait être un inconvénient pour une équipe qui défend son titre. Malgré tout, le club de la principauté comptera parmi les favoris à sa propre succession.



Homme à suivre:

C'est incontestablement Kylian Mbappé qu'il faudra suivre la saison prochaine. S'il reste le club peut réaliser une magnifique saison et continuer sa très belle progression. S'il part, il faudra trouver un nouveau leader, surement Radamel Falcao.



Avec son incroyable talent Mbappé est l'attraction du mercato et les dirigeants l'ont bien compris. Pour le moment, ils réclameraient pas moins de 190 millions d'euros pour le natif de Bondy. Une somme qui fait réfléchir, les plus grands, Real, PSG, Arsenal, FC Barcelone...



Le joueur de 18 ans prendra sa décision au vu la compétitivité du groupe monégasque pour la saison qui approche. Il est donc possible de le voir fouler les terrains de la prochaine Ligue 1 Conforama.



Avis de la rédaction:

L'AS Monaco possède une équipe très jeune avec énormément de talent. Leonardo Jardim va devoir surveiller tout ça d'une main de maître. Le champion de France peut encore faire très mal cette saison.



Même si le néo international s'est révélé, il n'est pas impossible de voir un Meïté, Ait Bennasser, Rony Lopes, Allan Saint-Maximin ou encore Jordi Mboula crever l'écran. L'équipe possède un potentiel très important et si Jardim arrive à trouver la bonne formule, Monaco ne sera pas loin du niveau de la saison passé. La rédaction de Sport.fr penche sur un Monaco deuxième du championnat en fin de saison.



11 type probable pour la saison:







Greg Zerbone