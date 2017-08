L1 > Amiens, un promu dans la cour des Grands

Amiens découvre pour la première fois de son histoire la Ligue 1. Encore en National il y a de cela deux saisons, le club picard progresse à la vitesse de la lumière sur les plans sportif et administratif. Une véritable découverte pour la première division.

Le Sporting club d'Amiens se présente pour la première fois de son histoire en Ligue 1. Le promu découvre un monde complètement inconnu et pourrait bénéficier de l'insouciance d'une première montée.



Les Amiénois avaient décroché leur ticket pour l'élite à 10 secondes de la fin lors du match décisif face au Stade de Reims, il y a quelques mois. Aujourd'hui, le club veut se maintenir dans le gratin du football français. Pour cela, l'équipe réalise un mercato très malin avec des joueurs de grande qualité.



Le résident du stade de la Licorne a perdu trois joueurs: Soumah parti en Israël, Junior Tallo revenu au LOSC et un prêt à Quevilly de Lefort. Mais côté recrues, l'équipe a fait de belles prises. Pour commencer, Dompé (21 ans) en provenance du Standard de Liège. Labeau de Monaco a également rejoint le 11 Amiénois. Trois gros coups ont été réalisés avec les venues de Mathieu Bodmer (Guingamp), Issa Cissokho (Angers) et surtout le jeune tricolore Gaël Kakuta qui jouait en Chine. Dernièrement Gouano de Guimaraes, Baradji et Bouet ont signé chez les Picards.





Amiens, petit nouveau de l'élite



Le rêve du SC Amiens a bien failli tomber rapidement à l'eau. Il y a quelques semaines, le club était passé devant la DNCG pour une affaire d'agent-actionnaire. Peu importe, la FFF a définitivement validé la montée du promu et Christophe Pélissier, le coach va tenter de maintenir son équipe au sommet.



Hommes à suivre:

Le joueur qui pourrait bien se révéler se nomme Tanguy Ndombélé. Le milieu de terrain a été une véritable révélation en Ligue 2, la saison dernière. A 20 ans il est suivi par Lyon, Saint-Etienne et même la Fiorentina.



Prolongé le 30 juin dernier, les spécialistes s'accordent à dire que le natif de Longjumeau possède un talent exceptionnel et représente l'avenir du football tricolore. Le deuxième joueur à surveiller est une recrue. Gaël Kakuta n'a jamais montré réellement son potentiel. Considéré par beaucoup comme un crack, il a aujourd'hui 26 ans et son passage avec le SC Amiens pourrait bien lancer sa carrière.



Avis de la rédaction :

Avec un mercato d'expérience et des joueurs de talent, Amiens est capable de créer l'exploit. Même si le club est novice à ce niveau, l'insouciance pourrait sauver les Picards. La rédaction voit l'équipe de Christophe Pélissier se sauver et terminer entre la 16 et 17e place du championnat. Rappelons que la première rencontre est face au Paris Saint-Germain. C'est ce qui s'appelle plonger dans le grand bain !







Greg Zerbone