"L'OM va menacer le PSG" selon une légende du club

Roger Magnusson, ancienne gloire de l'OM, est très content du rachat de Marseille par Franck McCourt. Pour lui, le club phocéen peut lutter avec le PSG dès la saison prochaine.

"Garcia, c'est quelqu'un ! Celui qu'il faut à l'OM. Il est offensif. Et puis, Zubizarreta est très connu du milieu du football ; tout cela m'incite à penser que l'OM va menacer le PSG et Monaco la saison prochaine, a estimé l'ancien ailier dans les colonnes de La Provence. Heureusement que l'Américain a acheté l'OM, ça a sauvé le club, parce que la veuve Dreyfus ne mettait plus d'argent pour les transferts. Mes amis marseillais m'ont dit que le spectacle était bien meilleur. Maintenant, il faut prendre au moins trois bons joueurs même si c'est difficile. Il faut un vrai buteur. Gomis, ce n'est pas Skoblar."