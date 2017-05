L'OM prépare un gros coup avec Yaya Touré

A moins d'un an de la fin de son contrat, Yaya Touré devrait quitter Manchester City libre. Une aubaine pour Marseille qui souhaiterait en faire le leader du projet McCourt.

Yaya Touré à l'OM, pourquoi pas ? Le joueur ivoirien devrait quitter les Sky Blues dans quelques mois ou il est en fin de contrat. Une possibilité qui pourrait ravir les dirigeants phocéens. En effet, il verraient en lui la tête de gondole du OM Champions Project. Selon son agent Dimitri Seluk, rien n'est pour le moment fait:



"Nous avons beaucoup de possibilités. Yaya Touré a déjà des offres de différents clubs. Ce sont des offres très intéressantes. Il y a des clubs qui se sont déjà qualifiés pour la Ligue des champions de la saison prochaine, mais pour Yaya Touré, Manchester City est un club très spécial. Il a donné son cœur au club et il aurait du mal à quitter Manchester City. Pour le moment, Yaya se concentre sur la qualification de City pour la Ligue des Champions. C'est son seul but. À la fin de son contrat, nous examinerons les offres qu'il a. Il veut jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, mais il jouera également pour un club ambitieux et qui a de grands projets".