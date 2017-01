L'OL va recruter et ne retient pas Grenier

En marge du 32e de finale de Coupe de France contre Montpellier, Bruno Genesio a fait le point sur le mercato d'hiver de l'Olympique Lyonnais. Le coach rhodanien a "bon espoir de compter un renfort offensif dans les jours qui viennent", confirmant des "discussions" sur "plusieurs profils." Questionné sur les possibles départs, il veut "trouver des solutions qui arrangent tout le monde." Comme pour Clément Grenier ? "Si une opportunité se présente, je ne m'y opposerais pas. C'est compliqué de quitter son club formateur mais c'est à lui de décider de cela. C'est sa carrière et le plus important pour lui, c'est de savoir ce qu'il veut en faire."