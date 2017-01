L'OL aurait acheté Depay à Manchester United

Selon la BBC, Manchester United et l'Olympique Lyonnais sont tombés d'accord pour un transfert de Memphis Depay pour 18,4 millions d'euros, plus 6,6 millions d'euros de bonus. Les Red Devils auraient également inclus une clause de rachat et un pourcentage sur sa revente. Âgé de vingt-deux ans, l'international néerlandais (27 sélections) n'a disputé que 4 rencontres de Premier League, depuis le début de la saison. Il avait été recruté en échange de 34 millions d'euros par les Mancuniens, lors de l'été 2015.