L'Inter Milan veut dépouiller le PSG

L'Inter Milan pourrait faire son marché du côté de Paris. les nerazzuri ont plusieurs noms en tête notamment Di Maria et Rabiot.

Très discret jusqu'à présent sur le marché des transferts, l'Inter de Milan devrait accélérer dans les prochains jours. Le club lombard souhaite faire son marché en France et plus particulièrement dans la capitale. En effet, les Nerazzuri voudraient recruter Adrien Rabiot, Angel Di Maria, Serge Aurier, Lucas et Kimpembe.



Pour Angel Di Maria et Adrien Rabiot, le club serait prêt à mettre très cher, aux alentours de 70 millions plus inclure dans cette transaction Joao Mario, joueur qui intéresse le club d'Unai Emery. Pour Serge Aurier, les Interistes recherchent une alternative à D'ambrosio et Santon et le nom de l'international Ivoirien aurait été cité, d'autant plus que la Juventus Turin ne semble plus sur les rangs. Le Paris Saint-Germain pourrait le laisser partir contre une belle somme. Autre dossier celui de Presnel Kimpembe.



Un joueur avec beaucoup de talent mais qui est pour le moment bloqué chez le vice-champion de France. Barré par Thiago Silva et Marquinhos qui devrait former la charnière centrale la saison prochaine, la probable venue de Pepe pourrait faire basculer un départ pour l'international français. A un an de la Coupe du monde, il doit jouer pour montrer son potentiel et pas sûr qu'il puisse le faire avec son club formateur.



Le dernier cas est assez épineux et concerne Lucas. Le Brésilien a toujours suscité un intérêt auprès des dirigeants de l'Inter Milan. L'AS Roma est aussi sur le dossier et pourrait très vite passer à l'action. Les choses vont donc bouger à coups surs dans la capitale. Malgré tout on imagine mal Unai Emery perdre tous ses joueurs au profit d'un seul et même club.