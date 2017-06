L'agent de Marco Verratti, Donato Di Campli, a posté un message sur Twitter pour répondre à Christophe Dugarry.

"Cher Dugarry, en Italie, on se souvient de toi pour les défilés de mode et les soirées à base de Pepsi mais pas pour avoir joué au foot... De ce fait..."



Caro Dugarry,

in Italia sei ricordato, per le sfilate di moda ed i party a base di pepsi e non per aver giocato a calcio..

Da che pulpito..