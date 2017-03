L'agent de Verratti charge le PSG

Depuis plusieurs semaines Marco Verratti est dans la tourmente avec le PSG. Suite à la déroute face au Barça, l'international Italien est plus mystérieux que jamais concernant son avenir et son agent Donato di Campli a révélé quelques déclarations qui peuvent inquiéter le PSG.

Voici ce qu'il a indiqué à la Gazzetta dello Sport: " C'est une situation compliquée qui va au-delà du contrat qu'il a jusqu'en 2021. Lui veut gagner (la Ligue des champions notamment), mais le PSG, tel qu'il est en ce moment, ne peut pas lui permettre de le faire, a lâché l'agent. Il est à Paris depuis cinq ans et doit maintenant avoir le raisonnement suivant : gagner beaucoup d'argent sans gagner ou gagner et devenir un champion."Ce n'est pas un problème d'argent, a poursuivi Di Campli. Quiconque viendrait recruter Verratti le paierait autant. Mais il y a une chose de sûre : s'il laisse le PSG, ce sera pour aller dans un top club européen".

De quoi redonner encore un peu plus le sourire au Barça, loin d'être insensible au charme de la star italienne.