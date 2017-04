Koziello : "ce sera assez difficile d'être mieux que 3e"

Sur le site officiel du club, le jeune milieu de terrain de l'OGC Nice analyse le prochain match des Aiglons, ce sera dimanche à l'Allianz Riviera face au PSG. Nice jouera le rôle d'arbitre pour le titre.

"Nous avons perdu des points au Stadium, il va falloir les rattraper. Il y a de l'impatience, même si on était jusqu'à présent très concentrés sur Toulouse. Maintenant il faut vite passer à Paris. On attend du monde, je sais que les supporters seront là. Je suis impatient de voir l'engouement du public niçois et de rencontrer cette équipe. On sera obliger d'élever notre niveau si on veut faire un résultat. On verra si on en est capable. D'ici à la fin de saison, ce sera assez difficile d'être mieux que 3e, mais dans le foot, tout peut arriver."