Kita s'inquiète, Conceiçao fait le forcing pour partir

Seulement six mois après son arrivée à Nantes, Sergio Conceiçao qui a pourtant prolongé jusqu'en 2020, veut quitter le club dans les prochaines semaines.

"Oui, j'ai eu la confirmation que Sergio veut partir et je suis stupéfait, a indiqué le patron des Canaris au site 20 Minutes. Je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas... Il me lâche. On a tout organisé autour de lui pour la saison à venir..."



Le coach est arrivé en décembre dernier pour sauver le FC Nantes d'une probable relégation en Ligue 2. Mais après 6 mois au club, le technicien souhaite déjà prendre la sortie alors qu'il venait, il y a quelques semaines, de prolonger son contrat avec le Nantes. D'après certaines informations, il pourrait quitter Nantes pour retourner dans son pays et prendre la tête du FC Porto qui recherche actuellement un entraîneur pour la saison prochaine.



Dans un entretien à L'Équipe du 31 mai, le président du club de Nantes est vraiment inquiet pour la suite et l'avenir de son club : "Il veut partir. Il a évoqué des raisons familiales.Porto est le club de son cœur, aussi. Je pense qu'il rêve d'entraîner Porto. Cette perspective le rend tellement fier, tellement heureux Je suis même convaincu que Porto ne lui offre pas le même salaire qu'à Nantes. Là, ce sont les sentiments qui parlent. J'espère cependant pour lui que les dirigeants de Porto ne sont pas en train de le manipuler. Ils viennent de virer leur entraîneur et ils n'ont personne (...) Sergio Conceiçao a appelé mon fils pour lui dire qu'il souhaitait s'en aller. Je suis surpris. Triste et déçu aussi. Pendant six mois, tout s'est très bien passé entre nous. Son comportement avec moi a toujours été parfait. Ce qui se passe n'enlève rien à l'estime que je porte à l'entraîneur, au meneur d'hommes ,au tacticien."