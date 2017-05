Kita confirme, Conceiçao veut quitter le club

Seulement six mois après son arrivée à Nantes, Sergio Conceiçao qui a pourtant prolongé jusqu'en 2020, veut quitter le club dans les prochaines semaines.

"Oui, j'ai eu la confirmation que Sergio veut partir et je suis stupéfait, a indiqué le patron des Canaris au site 20 Minutes. Je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas... Il me lâche. On a tout organisé autour de lui pour la saison à venir..."



Le coach est arrivé en décembre dernier pour sauver le FC Nantes d'une probable relégation en Ligue 2. Mais après 6 mois au club, le technicien souhaite déjà prendre la sortie alors qu'il venait, il y a quelques semaines, de prolonger son contrat avec le Nantes. D'après certaines informations, il pourrait quitter Nantes pour retourner dans son pays et prendre la tête du FC Porto qui recherche actuellement un entraîneur pour la saison prochaine.