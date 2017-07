Kenny Tete à l'OL, ça se rapproche

Décidément Lyon est très actif sur le marché des transferts. Après les arrivées de Ferland Mendy, Fernando Marçal, Mariano Diaz et Bertrand Traoré, c'est un autre joueur de l'AJAX qui pourrait débarquer en la personne de Kenny Tete.



Le Néerlandais de 21 ans n'a plus qu'une année de contrat avec son club formateur et a déjà fait l'objet d'une offre de de 3 millions d'euros refusée venant de Turquie. Son ancien entraîneur aussi Frank De Boer le voudrait à Crystal Palace mais si on écoute les informations de Algemeen Dagblad, c'est Lyon qui tient la corde. Autre signe, le latéral droit n'a pas été retenu pour le stage de pré-saison avec son équipe de l'AJAX en Autriche.