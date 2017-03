Kanté voulait aller à Marseille

Durant le mercato estival en 2015, l'OM a tenté de recruter N'Golo Kanté à Caen. Marseille met 5 millions d'euros mais le club normand en attend 8, il signera donc à Leicester





N'Golo Kanté : "Les clubs qui étaient prêts à me recruter et faire des offres, c'était Marseille et Leicester. Pour ma carrière, je voulais passer un palier en France dans un grand club, et voir ce que je pouvais faire là-bas. Les deux clubs ne se sont pas mis d'accord, et je me suis dit que je n'irai pas au bras de fer."