Jardim très mécontent

À quatre jours d'affronter Manchester City en Ligue des Champions, l'AS Monaco n'a pas pu faire mieux que match nul (1-1) vendredi soir sur le terrain de Bastia en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. En conférence de presse, Leonardo Jardim n'a pas pu cacher son mécontentement.





💬@leonardojjardim : "Maintenant, il faut récupérer et préparer le match de mardi face à @ManCity." #SCBASM — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 17 février 2017







💬@leonardojjardim : "Ce soir, nous avons perdu 2 points. Nous ne sommes pas satisfaits mais nous continuons en tête de la @Ligue1." #SCBASM — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 17 février 2017







💬@leonardojjardim : "Nous avons mal débuté la rencontre. L'adversaire a gagné les duels et les 2es ballons en 1ère mi-temps." #SCBASM — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 17 février 2017





Gêné par des douleurs au genou, Tiémoué Bakayoko n'est pas sûr de pouvoir jouer contre Manchester City mardi prochain en 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Le milieu de terrain monégasque a dû laisser sa place à Fabinho à la pause. Les dirigeants du club du Rocher attendent le verdict du staff médical mais sa participation face aux Citizens est plus qu'incertaine.



Côté Bastia, Ciccolini se contente largement du point pris face au leader. François Ciccolini a félicité ses joueurs et le public de Furiani. "Ce n'est qu'un point, après il faut féliciter les joueurs parce qu'ils ont tout donné, ils ont fait un match plein contre une bonne équipe avec des individualités fortes. On aurait pu tuer ce match en début de deuxième période mais on aurait pu le perdre aussi parce qu'à la fin on était moins bien. Le public a joué son rôle parce qu'ils nous ont soutenus quand on était dans le trou et ça nous a permis de faire match nul, je les remercie (...) On verra lors du prochain match contre Angers si on arrive à enchaîner deux prestations de haute volée. On va tout faire pour maintenir ce niveau", a souligné le coach du club corse.



