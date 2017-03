Jallet, pas contre les départs de Tolisso et Lacazette

Lyon accueille ce soir l'AS Roma et avant ce match d'Europa League, Christophe Jallet a expliqué, qu'il faut se préparer à quelques départs cet été, notamment Lacazette et Tolissio.

Dans une interview donnée au Progrès, Christophe Jallet a annoncé qu'il ne serait pas forcément contre un départ de quelques coéquipiers.

" C'est comme pour les enfants, il faut à un moment, quitter le nid familial, s'épanouir. Ce n'est pas que l'OL ne peut plus rien apporter, mais normal d'envisager un autre challenge. Moi j'ai fait toujours au moins trois ans dans chaque club, et je suis engagé à l'OL jusqu'en 2018. Mais toutes ces expériences de vie m'ont fait avancer en tant qu'homme et en tant que sportif. Il n'y a rien d'impardonnable à cela".