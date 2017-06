Ingla veut aller vite avec le LOSC

Si Lille a déjà frappé un grand coup avec les venues de Nicolas Pépé, Hervé Koffi et Luiz Araujo, Marc Ingla a fait savoir que le recrutement n'était pas terminé. "On a ciblé des joueurs dans toutes les lignes, adaptés au type de jeu que Marcelo Bielsa et le LOSC veulent développer ensemble. On essaye d'aller le plus vite possible sur le mercato. Il faut travailler 24h/24, 7j/7 sur chaque dossier", a lancé le directeur général du club nordiste aux médias.