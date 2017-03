Ibrahimovic n'a jamais vraiment voulu venir au PSG

Dans une interview à un média anglais, Zlatan Ibrahimovic a confirmé qu’il ne voulait pas quitter le Milan AC en 2012 pour rejoindre le Paris Saint-Germain.

“Ma famille se sentait bien à Milan. J'avais parlé avec Galliani et le président Berlusconi, qui m'avait convaincu de venir. Son discours m'avait touché. C'était une équipe très forte. Quand nous avons remporté le titre 2011, Galliani est entré dans le vestiaire avec un maillot de l'Inter. Il a décousu le Scudetto dessus et a dit : “Maintenant, il est à nous !”. Je ne voulais pas quitter le Milan. Quand je me sens bien quelque part, j'y reste. Je voulais seulement jouer, d'autant que je me souvenais que quand j'étais allé à Barcelone, je ne m'étais pas senti à l'aise."