Guardiola rêve de Thomas Lemar à Manchester City

C'est une information du quotidien L'Équipe, l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola aurait supervisé le joueur de l'AS Monaco sur plusieurs matchs avec pour objectif de recruter la pépite de la principauté au prochain mercato.

Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City aurait supervisé Thomas Lemar pendant plusieurs rencontres en championnat et en Ligue des Champions. Deux compétitions dans lesquels le joueur régale depuis le début de la saison. L'entraîneur des Citizens, voudrait attirer le jeune international français au prochain mercato. Pour recruter "TM27", il faudra débourser au minimum 35 millions d'euros, alors que Monaco l'avait recruté pour 4 millions en 2015. Mais Pep Guardiola devra faire vite et avec une énorme concurrence sur le marché. Le Bayern Munich et l'Atlético Madrid sont intéressés par le profil de l'auteur des 7 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.



