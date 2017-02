Gérard Lopez n'aurait pas mis un centime de sa poche pour racheter le LOSC

Ce matin, L'Équipe a livré quelques précisions au sujet du rachat du LOSC par Gérard Lopez. Le quotidien indique notamment que l'homme d'affaires luxembourgeois n'a pas investi son argent personnel mais aurait "emprunté l'ensemble des sommes auprès de deux fonds américains, via L. Holding, créée le 13 janvier, et qui lui appartient à 100 %". L. Holding serait "détenue par l'entité Victory Soccer, elle-même contrôlée via Hongkong et les Îles Vierges". L'argent ainsi obtenu a servi à racheter "l'ensemble des dettes" (environ 40 millions d'euros) du club lillois.