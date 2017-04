Garcia (Marseille): "Si on continue comme les deux derniers matchs, on va perdre la 5e place"

Retrouvez sur Sport.fr les déclarations de Rudi Garcia avant le match face à Toulouse dimanche (15h00) pour le compte de la 32e journée de Ligue 1.

L'état de forme de l'équipe après Dijon

"Les joueurs bossent, ça c'est sûr et je les pousse, ça c'est sûr. J'ai des joueurs intelligents."



Le match face à Toulouse

"On va à Toulouse, on va jouer dans un contexte difficile parce que Toulouse joue a domicile. Ils ont des qualités. C'est une équipe athlétique, ce sont les plus sanctionnés de la Ligue 1. C'est une équipe qui a envie !"



Objectif 5e place ?

"Mon coup de gueule était sincère. Il n'y a pas besoin d'être acteur. Mais la psychologie est pas une science exacte. il y a des choses qu'on ressens. Je me devais de leur dire et de leur faire ressentir. Si on continue comme les deux derniers matchs, on va perdre la 5e place. Il n'y a pas encore péril en la demeure."



L'état de forme de Maxime Lopez

"Max, il faut qu'il continue à être disponible. Au bout d'un match ou deux, les joueurs lui donnaient les ballons parce qu'ils savaient qu'il allait en faire bon usage." "Il doit améliorer ses statistiques en terme de passes décisives et de buts."



Le cas Machach

"Il y a eu beaucoup de concurrence avec l'arrivée de Sanson et Sertic." "Je tiens à souligner son implication exceptionnelle. C'est un bon gamin, un homme de qualité. Il a envie de progresser, il a du potentiel, mais il est victime de la concurrence. Je suis pas là pour faire de l'affectif, il y a meilleur que Zinédine Machach depuis janvier."



