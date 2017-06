Faitout Maouassa signe à Rennes (off.)

C'est donc officiel, Faitout Maouassa est un joueur du Stade Rennais qui s’est engagé pour 4 saisons avec le club. C'était l'une des révélations de Ligue 1 la saison dernière avec Nancy.





Voici le communiqué du club :

"Le jeune et prometteur défenseur latéral gauche est lié avec le Stade Rennais F.C. jusqu'en juin 2021. Champion d'Europe U17 et U19, Faitout Maouassa a frappé ses premiers ballon à Argenteuil avant d'être repéré par l'AS Nancy-Lorraine, en 2013 club avec lequel il a disputé ses premiers matchs de Ligue 1. La saison dernière il a été titularisé à treize reprises cette saison avec son club formateur, inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives."