Encore une star dans le recrutement pour l'OGC Nice ?

Selon Patrick Juillard, journaliste de Foot365 et RFI, l'OGC Nice a entamé des discussions en vue d'obtenir le renfort de Jérôme Boateng, le défenseur du Bayern Munich. Âgé de 28 ans, le défenseur n'a disputé que 13 rencontres de Bundesliga, la saison passée. Il serait également suivi par l'AS Rome et pourrait être tenté par l'idée de bénéficier de davantage de temps de jeu. On peut imaginer que les Aiglons sollicitent un prêt, étant donné que l'international allemand est encore engagé jusqu'en 2021 et que son transfert est estimé à 40 millions d'euros.