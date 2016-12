Emery, stop ou encore ?

Unai Emery sera-t-il toujours l'entraîneur du Paris SG après la trêve hivernale ? Rien n'est moins sûr. Le sort du technicien espagnol serait actuellement débattu à Doha.

La défaite au Roudourou face à l'En Avant de Guingamp (2-1), samedi lors de la 18e journée de Ligue 1, est un nouveau coup dur pour Unai Emery que l'on pensait pourtant en position de "passer l'hiver". Après la cinglante défaite contre Montpellier (3-0) puis l'indigent match nul arraché contre Ludogorets en Ligue des champions (2-2), Emery pensait pourtant disposer d'un sursis. Le tirage au sort du FC Barcelone en huitièmes de finale de la C1 était en effet son meilleur atout. "Nous disposons d'un entraîneur qui connaît bien le championnat d'Espagne", avait déclaré Nasser Al-Khelaïfi à l'issue de ce tirage au sort. Mais ce nouveau revers en terre bretonne change la donne. Le président du PSG lui-même n'est pas certain d'y survivre ! On murmure qu'un successeur pourrait lui être imposé depuis le Qatar.





Les Qataris sont capables de tout



C'est d'ailleurs à Doha que se joue également l'avenir proche d'Emery. L'émir et ses proches pourraient prendre une décision tout aussi brutale que celle qui les avaient conduit à écarter Laurent Blanc en fin de saison dernière, nonobstant le chèque de 22 millions d'euros à libeller à l'ordre du technicien français. Les Qataris sont capables de tout, ils l'ont déjà démontré.





Mancini, Capello et Van Gaal sur le marché



Les noms des possibles remplaçants d'Emery fleurissent depuis quelques jours dans la presse. Trois d'entre eux se dégagent, qui ont le mérite de la disponibilité : Roberto Mancini qui est libre depuis son départ de l'Inter, Fabio Capello qui est en semi-retraite depuis son limogeage par la fédération russe en juillet 2015, et Louis Van Gaal qui est sans club depuis son remplacement par Mourinho sur le banc de Manchester Utd.



Le PSG accuse désormais sept points de retard sur Nice et n'occupe que la troisième place du classement de Ligue 1 derrière Monaco. Pour autant, les dirigeants qataris auront-ils la volonté de mettre un terme aussi bref au mandat d'Emery, après avoir débarqué Blanc dans les conditions que l'on sait ? On devrait être fixé dans les tous prochains jours...