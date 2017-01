Emery parle à la presse

Arrivé l'été dernier sur le banc du PSG, Unai Emery est revenu sur ses premiers mois passés dans la capitale française lors d'un entretien accordé à Marca. Le technicien espagnol a notamment parlé de sa relation avec Nasser Al-Khelaïfi. "Oui, nous communiquons beaucoup sur le club, nous évoluons sur la même ligne de confiance, de continuité, de croissance et d'exigence. C'est un processus que nous poursuivons constamment, avec l'exigence de faire un PSG plus grand et que nos supporters aiment leur équipe", a confié le coach parisien à propos de son président.