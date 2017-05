Diony va normalement quitter Dijon à la fin de la saison

Après le succès de Dijon face à Nancy (2-0), Loïs Diony a évoqué à BeIN Sports sa situation au sein du club bourguignon.



L'attaquant de 24 ans, auteur de 11 buts et 7 passes décisives en Ligue 1, a supposé qu'il ne portera plus la tunique du DFCO. "J'en dirai plus quand le moment sera venu, mais c'est sûr que ça me tenait à coeur de bien finir à Gaston-Gérard. On est ici pour construire quelque chose et grandir aussi. Si tout le monde est d'accord pour la même chose, il faudra foncer. Mais il reste un match à Toulouse."